Spaccio, arrestato 36enne. Nascondeva la droga in un’aiuola

I carabinieri hanno arrestato l'uomo in un’area del quartiere Shangai oggetto di segnalazioni da parte dei residenti: condannato ad un anno e due mesi di reclusione e 600 € di multa. Trovati in una aiuola due panetti di hashish

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi, i carabinieri hanno arrestato un 36enne di origini nordafricane perché gravemente indiziato di spaccio di sostanze stupefacenti in un’area del quartiere Shangai, oggetto di segnalazioni da parte dei residenti. Come si legge in un comunicato del 14 luglio, i militari hanno dapprima notato l’uomo stazionare con fare sospetto e successivamente sopraggiungere sul posto a bordo di uno scooter un altro uomo al quale dopo una breve conversazione ha consegnato un piccolo oggetto precedentemente prelevato da un’aiuola lì presente. Dopo essere ripartito, i militari hanno intercettato il conducente dello scooter e lo hanno sottoposto a controllo. L’uomo, un livornese di 40 anni, ha consegnato quanto ricevuto poco prima dal 36enne nordafricano (un involucro con 1,62 grammi di hashish) e un ulteriore e più approfondito controllo ha permesso ai militari di rinvenire un ulteriore involucro con 1,08 grammi di cocaina. Avendo assistito allo scambio precedentemente avvenuto, i carabinieri hanno proceduto all’arresto del presunto spacciatore. Condotto in caserma per le formalità di rito, nel corso della perquisizione è stato trovato in possesso di 72 euro in banconote di piccolo taglio, verosimile provento dell’attività di spaccio e pertanto sottoposte a sequestro, mentre sul luogo dei fatti, occultati tra i rami dell’aiuola, sono stati rinvenuti due panetti di hashish rispettivamente del peso di 48,85 e 34,85 grammi. Lo stupefacente è stato sequestrato e l’uomo dichiarato in stato di arresto per il reato di spaccio e detenzione ai fini spaccio. Il gip del Tribunale di Livorno, nel convalidare l’arresto, lo ha condannato ad un anno e due mesi di reclusione più 600 euro di multa.

