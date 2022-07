Spaccio, arrestato nella notte

Via Giovannetti, l'uomo è stato trovato in possesso di 37 involucri termosaldati contenente polvere bianca risultata essere cocaina, sequestrata, pari a 20,60 grammi

Alle 2 del 30 luglio, a seguito di un controllo del personale delle volanti in via Giovannetti, è stato tratto in arresto un cittadino tunisino di 36 anni, censurato, illegalmente soggiornante sul nostro territorio, in quanto resosi responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio ai sensi dell’art.73 dpr 309/90: l’uomo è stato trovato in possesso di 37 involucri termosaldati contenente polvere bianca risultata essere cocaina, sequestrata, pari a 20,60 grammi. Lo straniero, inoltre indagato in quanto clandestino, è stato condotto alle Sughere.

