Spaccio di droga: denunciato 18enne

I carabinieri della stazione Livorno-Centro hanno denunciato un 18enne tunisino gravemente indiziato di spaccio di sostanze stupefacenti

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi antidroga disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Livorno, coerentemente con gli indirizzi strategici della Prefettura, i carabinieri della stazione Livorno-Centro hanno denunciato un 18enne tunisino gravemente indiziato di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, nel corso di un mirato servizio in via Fagiuoli, svolto anche in ragione di alcune segnalazioni da parte dei residenti, hanno notato il giovane stazionare in modo insolito nei pressi di un condominio. I carabinieri hanno quindi deciso di sottoporre a controllo il 18enne il quale, a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di tre involucri in cellophane contenenti 3 grammi di cocaina, un frammento di hashish, pari a 0,2 grammi e la somma di 610 euro in banconote di vario taglio, ritenuta verosimile provento di attività di spaccio, che sono stati sottoposti a sequestro.

Il giovane è stato denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

