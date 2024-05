Spaccio e ricettazione di scooter, due denunciati

Intervento delle volanti in piazza della Repubblica, dove un uomo è stato rincorso e sorpreso con 14 involucri di cocaina e un pezzo di hashish nascosti nel cestino di un bagno in cui si era nascosto, e in via Grande dove è stato fermato uno scooterista a bordo di un motorino rubato. Per entrambi sono state avviate le pratiche per l’allontanamento dal territorio nazionale

Nell’ultima settimana l’intensificazione dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal questore ha permesso di dare concrete risposte alle esigenze di sicurezza manifestate dai cittadini del centro di Livorno. Il 28 maggio le volanti hanno fermato uno straniero dopo averlo, prima, notato stazionare in piazza della Repubblica e poi inseguito all’interno del bagno di un locale trovando all’interno di un cestino 14 involucri di cocaina e un pezzo di hashish. L’uomo, 36 anni, tunisino è stato denunciato in stato di libertà per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione in quanto irregolare per avviare le pratiche per l’allontanamento dal territorio nazionale. Inoltre stanotte in via Grande le volanti hanno fermato uno scooterista che alla vista della pattuglia è entrato all’interno di un locale tentando invano di eludere il controllo. Da accertamenti è emerso che lo scooter ancora in moto e privo di chiavi di accensione risultava rubato. Lo scooterista, tunisino classe ’99, è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione e messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione in quanto irregolare sul territorio nazionale per avviare le pratiche per l’allontanamento dal territorio nazionale. Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagato.

