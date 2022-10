Spaccio in centro, 32enne arrestato dalla polizia

I poliziotti della Squadra Mobile hanno fermato e controllato l'uomo, straniero, in via Gazzarrini zona piazza XX trovandolo in possesso di un panetto “incellophanato” di oltre un etto di cocaina

Prosegue senza tregua l’attività di contrasto da parte della polizia allo spaccio di droga specialmente nelle zone del centro nelle quali, si legge in un comunicato stampa del 20 ottobre, sono frequenti le segnalazioni presentate da esercenti ed abitanti. Zona in cui è stata disposta un’intensificazione dei controlli anche con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze e con unità cinofile della Guardia di Finanza.

Nel corso di un servizio di prevenzione e repressione dei reati contro lo spaccio di sostanze stupefacenti i poliziotti della Squadra Mobile hanno proceduto al controllo “su strada”, in via Gazzarrini, di uno straniero privo di documenti di identità trovato in possesso di un panetto “incellophanato” di oltre un etto di cocaina non destinato ad uso personale.

L’uomo – già gravato da precedenti specifici e recentemente scarcerato proprio in seguito ad un periodo di detenzione per reati in materia di stupefacenti – è stato tratto in arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e condotto alle Sughere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nella giornata del 19 ottobre l’arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto nei confronti dell’arrestato la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Livorno, rinviando ad altra data l’udienza del giudizio per direttissima.

Condividi: