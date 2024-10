Spaccio in centro, due denunce e una segnalazione

Servizio antidroga dei carabinieri nel corso del quale sono stati denunciati a piede libero due uomini, uno di 32 l’altro di 33 anni di origini dell’Africa Occidentale per spaccio di stupefacenti. Segnalato l'acquirente della sostanza stupefacente

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi tesi alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Livorno, coerentemente con gli indirizzi strategici della Prefettura, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile Sezione Operativa hanno svolto un servizio antidroga nel corso del quale hanno denunciato in stato di libertà due uomini, uno di 32 l’altro di 33 anni di origini dell’Africa Occidentale per spaccio di stupefacenti.

I carabinieri hanno implementato il monitoraggio concentrando l’attenzione sulle aree del centro storico labronico, anche in approfondimento di alcune segnalazioni della cittadinanza da cui sarebbero emersi movimenti sospetti di soggetti nelle aree del centro città, spesso notati impegnati ad incontrare persone di passaggio. Sono serviti servizi di osservazione, svolti anche in modalità coperta, che hanno permesso ai carabinieri di individuare i due sospetti. Grazie all’attivazione del servizio esterno in turno di pronto intervento, il 32enne, è stato colto in flagranza di reato mentre cedeva della sostanza stupefacente ad un coetaneo originario dell’Africa centrale. In esito al controllo, sono stati recuperati circa tre grammi di hashish e ulteriori tre grammi sono stati rinvenuti addosso al pusher straniero dalla perquisizione personale. Le fasi finali dell’operazione sono state complicate dal tentativo di fuga, all’avvicinarsi dei carabinieri, inscenato da un terzo soggetto di 33 anni presente nell’area il quale, tempestivamente bloccato, all’esito di perquisizione personale occultava addosso 25 grammi di hashish.

Tutto quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro mentre i primi due, colti nella flagranza di reato della cessione, sono stati denunciati all’autorità giudiziaria con l’accusa rispettivamente, il primo di spaccio mentre il secondo, che aveva appena acquistato la sostanza, segnalato quale assuntore per fine non terapeutico.

Infine, anche lo straniero intercettato e bloccato con che ha tentato la fuga con un quantitativo maggiore è stato deferito a piede libero all’autorità giudiziaria i Livorno per detenzione ai fini di spaccio.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

Condividi:

Riproduzione riservata ©