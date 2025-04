Spaccio in piazza Attias, arrestato a Pasqua da carabinieri liberi dal servizio

All’interno del suo giubbotto, 14 grammi di cocaina suddivisi in 22 dosi oltre alla somma di 1.015 euro suddivisa in banconote di vario taglio di sospetta illecita provenienza

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno hanno arrestato un 38enne di origini tunisine, senza fissa dimora sul territorio, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, che ha già altri precedenti analoghi all’attivo, è stato notato la sera di Pasqua da due carabinieri liberi dal servizio aggirarsi, in atteggiamento sospetto e senza un’apparente chiara destinazione, in piazza Attias. In particolare l’uomo mentre gravitava nella predetta piazza faceva dei rapidi spostamenti incontrando persone secondo una dinamica apparsa ai militari da subito sospetta. Sospetti poi subito confermati quando, alla vista dei carabinieri, a lui forse noti per altre vicende, ha tentato di allontanarsi. Talché i militari lo hanno prontamente raggiunto e fermato per eseguire un controllo di iniziativa. Il suo evidente nervosismo e la mancanza di spiegazioni circa il tentativo di fuga ha spinto gli operanti ad approfondire gli accertamenti, visti anche i suoi precedenti, ed a sottoporlo ad una perquisizione personale di iniziativa.

All’esito dell’attività di polizia giudiziaria avviata nell’immediatezza sono stati rinvenuti, all’interno del suo giubbotto, 14 grammi di cocaina suddivisi in 22 dosi oltre alla somma di 1.015 euro suddivisa in banconote di vario taglio di sospetta illecita provenienza.

Tutta la sostanza rinvenuta è stata sottoposta a sequestro e l’uomo è stato tratto in arresto in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti. Terminate le formalità di rito, su disposizione dell’AG di Livorno competente, l’indagato è stato ristretto presso la locale casa circondariale in attesa dell’udienza di convalida a seguito della quale, intervenuta qualche giorno dopo, il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

Condividi:

Riproduzione riservata ©