Spaccio in piazza Garibaldi, 150 carabinieri con gli elicotteri impegnati dall’alba per eseguire 15 misure cautelari

immagine tratta dal video dei carabinieri

Disarticolata un'attività di spaccio attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 per un giro d’affari giornaliero stimato in circa 1.000 €. I 15 soggetti sono ritenuti responsabili di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. Perquisizioni per i medesimi reati nei confronti di altri 38 soggetti: per 22 di questi avviata la procedura per l’espulsione

Come si legge in un comunicato stampa diramato poco fa, i carabinieri del Comando Provinciale di Livorno coadiuvati dai Nuclei del Ros, Sos e Sio del 6° Battaglione Toscana, dal Nucleo Elicotteri di Pisa e dai Nuclei Cinofili di Firenze e San Rossore, per un totale di oltre 150 carabinieri, stanno eseguendo dalle prime ore di questa mattina un’ordinanza applicativa di misure cautelari (5 custodie cautelari in carcere, 1 agli arresti domiciliari e 9 provvedimenti di divieto di dimora nella provincia di Livorno) – emessa dal gip del Tribunale di Livorno su richiesta della Procura della Repubblica – nei confronti di 15 soggetti (fra questi 11 sono senza fissa dimora e risultano irregolari) ritenuti responsabili, a vario titolo ed in concorso tra loro, di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. Ulteriori 38 soggetti sono destinatari di decreto di perquisizione per i medesimi reati e, per 22 di questi, risultati irregolari sul territorio nazionale e non destinatari di misura cautelare, è stata avviata la procedura di espulsione. Il provvedimento, prosegue la nota stampa, è stato emesso a seguito di un’indagine denominata “Garibaldi”, che ha riguardato la zona dell’omonima piazza, condotta con attività di osservazione (anche tramite sistemi di videosorveglianza), pedinamento e controllo e ha avuto come obiettivo quello di disarticolare un’attività di spaccio operante 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 per un giro d’affari giornaliero stimato in circa 1.000 €.

