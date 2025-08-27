Cerca nel quotidiano:

Spaccio in piazza Garibaldi, 150 carabinieri con gli elicotteri impegnati dall’alba per eseguire 15 misure cautelari

Mercoledì 27 Agosto 2025 — 07:48

immagine tratta dal video dei carabinieri

Disarticolata un'attività di spaccio attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 per un giro d’affari giornaliero stimato in circa 1.000 €. I 15 soggetti sono ritenuti responsabili di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. Perquisizioni per i medesimi reati nei confronti di altri 38 soggetti: per 22 di questi avviata la procedura per l’espulsione

Come si legge in un comunicato stampa diramato poco fa, i carabinieri del Comando Provinciale di Livorno coadiuvati dai Nuclei del Ros, Sos e Sio del 6° Battaglione Toscana, dal Nucleo Elicotteri di Pisa e dai Nuclei Cinofili di Firenze e San Rossore, per un totale di oltre 150 carabinieri, stanno eseguendo dalle prime ore di questa mattina un’ordinanza applicativa di misure cautelari (5 custodie cautelari in carcere, 1 agli arresti domiciliari e 9 provvedimenti di divieto di dimora nella provincia di Livorno) – emessa dal gip del Tribunale di Livorno su richiesta della Procura della Repubblica – nei confronti di 15 soggetti (fra questi 11 sono senza fissa dimora e risultano irregolari) ritenuti responsabili, a vario titolo ed in concorso tra loro, di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. Ulteriori 38 soggetti sono destinatari di decreto di perquisizione per i medesimi reati e, per 22 di questi, risultati irregolari sul territorio nazionale e non destinatari di misura cautelare, è stata avviata la procedura di espulsione. Il provvedimento, prosegue la nota stampa, è stato emesso a seguito di un’indagine denominata “Garibaldi”, che ha riguardato la zona dell’omonima piazza, condotta con attività di osservazione (anche tramite sistemi di videosorveglianza), pedinamento e controllo e ha avuto come obiettivo quello di disarticolare un’attività di spaccio operante 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 per un giro d’affari giornaliero stimato in circa 1.000 €.

