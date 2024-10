Spaccio nei boschi lungo l’Arnaccio, arrestati

Arrestati in flagranza un 20enne e un 27enne. Trovati 10 grammi di cocaina suddivisa in 11 dosi; 350 euro, 3 cellulari e un bilancino. Nel darsi alla fuga, il 27enne ha tentato di aggredire i militari ed è stato arrestato anche per resistenza. Operazione dei carabinieri a cui erano state segnalate persone intente a rapidi incontri con altre persone di passaggio

Arrestati in flagranza di reato due uomini, di 20 e 27 anni di origini nord africane, per spaccio di stupefacenti in concorso. I carabinieri della Stazione di Collesalvetti hanno concentrato la loro attenzione nell’area boschiva dell’Arnaccio dove erano state notate spesso persone intente a rapidi incontri con altre persone di passaggio. Sono serviti servizi di osservazione, svolti anche in borghese, per individuare i due sospetti nel tentativo di cedere della droga ad una persona sulla cinquantina poco lontano dalla Strada Regionale 206. Dal controllo è emerso che si trattava di una dose da 1 grammo di cocaina. Nel corso dell’operazione, il 27enne nel darsi alla fuga ha tentato di aggredire i militari che nonostante tutto sono riusciti a bloccarlo. Nel corso della perquisizione i due sono stati trovati in possesso di oltre 10 grammi di cocaina suddivisa in 11 dosi; 350 euro in banconote di vario taglio e tutto il necessario per approntare lo spaccio a cielo aperto nel bosco ovvero 3 cellulari, un bilancino e vario materiale per il confezionamento. Tutto quanto rinvenuto è poi stato sottoposto a sequestro e i due sono stati dichiarati in arresto con l’accusa di spaccio di stupefacenti in concorso e resistenza a pubblico ufficiale per il maggiore dei due. Con riferimento agli arrestati è emerso che solo il 27enne annovera copiosi precedenti di polizia soprattutto in materia di stupefacenti nonché pendenze per reati contro la persona a sfondo sessuale, mentre il più giovane avrebbe varcato il confine nazionale in ingresso nel nostro Paese solo da pochi giorni. Nel corso dell’operazione di polizia giudiziaria i carabinieri hanno segnalato quale assuntore per fine non terapeutico il 50enne che aveva appena acquistato la cocaina dagli arrestati. A seguito di udienza al Tribunale di Livorno, il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto per entrambi la misura cautelare dell’obbligo di firma. Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

