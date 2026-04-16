Spaccio nel bosco tra Cisternino e Nugola: arrestato

L’uomo ha tentato di fuggire armato di falce, il poliziotto ha parato il colpo riportando lievi lesioni. L’intervento degli altri agenti, con l’uso del taser, ha permesso di immobilizzarlo. Scoperto un bivacco attrezzato per la vendita di droga grazie alle numerose segnalazioni di residenti e passanti

La polizia ha arrestato un uomo dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti all’interno della boscaglia tra Cisternino e Nugola. Numerose segnalazioni di residenti e passanti indicavano movimenti sospetti di persone che si fermavano lungo la via principale per acquistare droga da un soggetto nascosto nel bosco. Dopo una serie di osservazioni, gli agenti della Squadra Mobile – Gruppo Falchi, insieme al personale delle Volanti e dell’Ufficio Immigrazione, sono intervenuti in una radura dove era presente un accampamento con batterie d’auto, fornello a gas, bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. L’uomo, scoperto, ha tentato di fuggire aggredendo un operatore e cercando di colpirlo con una falce, minacciandolo. Il poliziotto ha parato il colpo riportando lievi lesioni (prognosi di 5 giorni). L’intervento degli altri agenti, con l’uso del taser, ha permesso di immobilizzarlo. Sul posto sono state sequestrate dosi di cocaina e hashish, sia già confezionate sia da preparare, un coltello, una bilancina di precisione, materiale per il confezionamento e 150 euro in contanti. L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio, resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale ed è stato indagato anche per porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere. Al termine dell’operazione è stata effettuata la bonifica dell’area boschiva, dove sono stati rinvenuti ulteriori materiali riconducibili a un bivacco che saranno rimossi da Aamps. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale la presunzione di non colpevolezza fino a eventuale condanna definitiva.

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