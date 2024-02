Spaccio, un arresto e una denuncia

In piazza Garibaldi i "Falchi" della squadra mobile hanno denunciato un uomo che una volta bloccato ha tentato di ingerire un involucro di oltre 8 grammi di hashish che aveva nascosto nelle parti intime dopo aver preso a calci e pugni i poliziotti per cercare di guadagnare la fuga. In piazza XX Settembre i Falchi hanno arrestato un uomo con 19 involucri di cocaina, un coltello a serramanico e oltre 400 €. Un cittadino italiano segnalato alla Prefettura

Nell’ambito dei servizi di controllo e repressione dei reati, i Falchi della Squadra Mobile insieme alle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze hanno notato in via Giovanetti un cittadino tunisino già conosciuto che, alla vista delle pattuglie, è scappato per poi essere fermato in piazza XX Settembre con 19 involucri di cocaina pronta per essere venduta al dettaglio, un coltello a serramanico e oltre 400 € in banconote di vario taglio. La perquisizione è stata estesa anche alla sua abitazione dove sono state rinvenute due bilancine di precisione. L’uomo è stato arrestato per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e tradotto alle Sughere.

In piazza Garibaldi i Falchi hanno denunciato in stato di libertà un giovane gambiano per il reato di detenzione e spaccio continuato di sostanza stupefacente, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Lo straniero avrebbe dapprima venduto una dose di cocaina ad un giovane livornese, scappando subito dopo alla vista dei poliziotti per poi poco dopo tornare in piazza Garibaldi dove è stato bloccato mentre sarebbe stato in procinto di vendere una seconda dose. Una volta bloccato ha tentato, invano, di ingerire un involucro di oltre 8 grammi di hashish che aveva nascosto nelle parti intime dopo aver preso a calci e pugni i poliziotti per cercare di guadagnare la fuga. Accompagnato negli Uffici della Squadra Mobile è stato denunciato. Durante un analogo controllo è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente per uso personale un giovane italiano segnalato alla Prefettura quale assuntore. Nei prossimi giorni proseguiranno i controlli nelle zone più critiche del centro.

