Spari al minimarket, poi fugge con l’incasso

Grave episodio di criminalità avvenuto nella mattina di venerdì 14 luglio intorno alle 9 quando il titolare di un minimarket di via Novelli, all’angolo con via Bernardina, a pochi passi dalle scuole Benci è stato colpito da due proiettili ai fini di una rapina avvenuta proprio nel suo locale all’apertura.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della squadra mobile e della polizia scientifica. La vittima, un pakistano di circa 30 anni, è stato ricoverato in codice rosso al pronto soccorso di Livorno dove è stato preso in cura dal personale di turno.

Del responsabile si sono perse le tracce ma le forze dell’ordine sono al lavoro per rintracciarlo quanto prima.

Il rapinatore, dopo aver lasciato a terra il ferito, colpito all’addome con due proiettili (probabilmente sparati da una pistola a pallini), si è dileguato con i soldi, pochi, trovati in cassa. Il titolare aveva infatti appena alzato la saracinesca per iniziare la sua giornata lavorativa. Il locale è stato posto sotto sequestro dalla questura ai sensi dell’articolo 354 del codice di procedura penale.

