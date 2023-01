Spinge e rapina una donna in pieno centro: arrestato

Nella serata del 6 gennaio, su ordine della procura della Repubblica, i carabinieri della Stazione di Livorno Centro hanno arrestato un 26enne di origini marocchine, domiciliato nel nostro territorio, già individuato e denunciato quale presunto autore della rapina compiuta alcuni giorni fa nel centro cittadino di Livorno, ai danni di una donna livornese di 28 anni che stava passeggiando in piazza della Repubblica.

L’uomo, dopo averla spinta e fatta cadere, si è impossessato della sua borsa contenente il telefono cellulare ed una somma in contanti. I carabinieri dopo una breve e proficua indagine hanno individuato il soggetto e non sussistendo le condizioni per procedere all’arresto d’iniziativa, poiché era trascorso lo stato di flagranza, lo hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria.

La procura concordando con le risultanze investigative dei militari, ha richiesto al gip del tribunale un provvedimento cautelare che è stato tempestivamente emesso ed a cui i carabinieri hanno dato immediata esecuzione. L’indagato è stato accompagnato dunque al carcere de “Le Sughere”.

