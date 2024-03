Spintona il dipendente del negozio, denunciato

Dopo aver nascosto un paio di cuffie si è diretto alle casse dove ha spintonato il dipendente che lo aveva invitato a pagare: 34enne rintracciato e denunciato dai carabinieri grazie alle telecamere di videosorveglianza

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato a piede libero un 34enne di origini egiziane poiché gravemente indiziato di rapina impropria. Come si legge in un comunicato stampa del 4 marzo, l’uomo si sarebbe recato all’interno di un noto esercizio commerciale del centro dove, dopo essersi aggirato tra gli scaffali come un normale cliente, si sarebbe impossessato di un paio di cuffie wireless del valore di 20 euro. Dopo averle occultate all’interno della giacca avrebbe tentato di eludere il passaggio alle casse. In quel frangente, un dipendente del negozio che aveva notato i movimenti sospetti ha intimato al 34enne di pagare ma quest’ultimo lo avrebbe spintonato guadagnando la fuga. Tramite il 112 NUE sono stati allertati i carabinieri che hanno immediatamente raccolto le testimonianze e dopo aver visionato le telecamere di videosorveglianza hanno notato che il 34enne era arrivato accompagnato da un altro uomo che si trovava ancora all’interno del negozio. Dopo aver identificato l’amico, i militari sono così risaliti all’identità del fuggitivo. La refurtiva è stata recuperata e restituita, mentre per il 34enne è scattata la denuncia per rapina impropria.

