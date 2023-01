Spintonata a terra e scippata: soccorsa 64enne

La donna, ferita, è stata soccorsa dai volontari della Svs intervenuti sul posto immediatamente, in seguito ad una chiamata al 112 effettuata da un passante. Sul caso indagano i carabinieri

Una donna di 64 anni è stata strattonata e spintonata a terra da due persone che la hanno affiancata a bordo di uno scooter per rubarle la borsa per poi fuggire via veloci facendo perdere le loro tracce. La donna, ferita, è stata soccorsa dai volontari della Svs intervenuti sul posto immediatamente, in seguito ad una chiamata al 112 effettuata da un passante che si stava avvicinando sul posto con il suo cane, i quali hanno prestato i primi aiuti alla sfortunata vittima dello scippo per poi accompagnarla in ospedale per gli accertamenti del caso. Sul caso indagano i carabinieri pronti a risalire all’identità dei due malviventi che hanno compiuto il gesto criminale. Il fatto è accaduto in via Prato (zona Sorgenti) intorno alle 13,30 di lunedì 9 gennaio.

