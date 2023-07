Spruzza liquido verde sulla schiena e sfila la collana

Nella foto inviata dalla famiglia la maglia sporcata dal liquido lanciato dall'uomo per rubare la collana alla signora

La figlia: "Vorrei avvisare più persone possibili, soprattutto anziani, su quanto accaduto poco fa a mia mamma, sinceramente è la prima volta che sento questo tipo di raggiro: ha finto che fosse stata colpita da un piccione e offrendosi di aiutarla a pulirsi con un fazzoletto le ha sottratto la collana d'oro"

“Vorrei avvisare più persone possibili, soprattutto anziani, su quanto accaduto poco fa a mia mamma”. La figlia Ilaria, che ringraziamo per la disponibilità, racconta il furto subito dalla mamma, 83 anni, intorno alle 10,30 del 26 luglio in via Prato, traversa di via Donnini: “Un uomo si è avvicinato e le ha spruzzato qualcosa sulla schiena e verso la testa – non sappiamo esattamente cosa: liquido diluito, forse vernice o solo acqua, con qualcosa di verde per “richiamare” al colore degli escrementi – facendo finta che fosse stata colpita da un piccione. Si è poi offerto di aiutarla a pulirsi con un fazzoletto dicendo pure “signora, porta bene” e nel mentre le ha sottratto la collana d’oro con la medaglia di mia sorella scomparsa scomparsa nei mesi scorsi. Per fortuna mia mamma non si è fatta male”. La donna si è accorta del furto una volta in casa. “Abbiamo segnalato quanto accaduto alla polizia e sporgeremo denuncia. Sinceramente è la prima volta che sento parlare, purtroppo a nostre spese, di questo tipo di raggiro”.

