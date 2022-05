Squalo al largo davanti alla Scalinata di Antignano

Andrea e Fabio se lo trovano sotto alla barca a circa 3 miglia dalla Scalinata e riescono a filmarlo per alcuni secondi. "Non sembrava per nulla impaurito"

“Stavamo pescando quando lo abbiamo visto a pelo d’acqua”. A parlare è Andrea che la mattina del 17 maggio intorno alle 12, durante una mattinata a pesca insieme all’amico Fabio, si è imbattuto in uno squalo di circa 1,5 metri riuscendo a filmarlo per alcuni secondi (guarda qui il video inviatoci da Andrea che ringraziamo pubblicamente). “Ci trovavamo a circa 3 miglia davanti alla Scalinata di Antignano – continua Andrea – Stavamo tirando su un parago, di colore rosa, quando forse attratto dal colore, dal luccichio, è spuntato lo squalo. E’ venuto sotto la barca, non sembrava per nulla impaurito. Poi si è diretto verso un’altra barca in zona. Personalmente è la prima volta che mi capita. Come potete vedere dal video il mare era una tavola e non è stato difficile vederlo comparire”.