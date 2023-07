Stagno. Auto elettrica si ribalta su di un fianco

Due giovani sono stati soccorsi dall’ambulanza della Svs, fornita di infermiere a bordo, in via Umbria, a Stagno, in seguito ad un incidente che ha visto coinvolta un’auto elettrica su cui stavano viaggiando. L’incidente si è verificato intorno alle 17 di sabato 15 luglio.

Il mezzo a quattro ruote, per motivi ancora da accertare, si è ribaltato su di un fianco. Non vi sono altri mezzi coinvolti nel sinistro stradale. Per fortuna i due occupanti non hanno riportato gravi conseguenze. Una persona ferita è stata portata al pronto soccorso per accertamenti mentre l’altra è stata curata sul posto.

