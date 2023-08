Stagno, camion cade dal ponte

Incidente spaventoso avvenuto nel pomeriggio di martedì 29 agosto intorno alle 17. Un camion è finito giù dal ponte allo svincolo di Stagno in direzione Livorno. Sul posto sono stati chiamati ad intervenire i volontari della Misericordia di Antignano che hanno prestato soccorso al conducente rimasto intrappolato nella cabina di guida.

Sono stati i soccorritori a scendere giù al livello del camion finito ribaltato su di un fianco per portare i primi aiuti medici al camionista. Sul posto è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la strada. Le condizioni del ferito non desterebbero, per fortuna, particolari preoccupazioni. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro stradale.

