Stagno, incidente auto-scooter al mattino

Incidente presto al mattino di mercoledì 10 maggio quando, intorno alle 7,30, un uomo a bordo del su scooter si è scontrato contro un'auto sull'Aurelia, a Stagno, in prossimità dell'incrocio con l'Arnaccio

di Giacomo Niccolini

Incidente presto al mattino di mercoledì 10 maggio quando, intorno alle 7,30, un uomo a bordo del su scooter si è scontrato contro un’auto sull’Aurelia, a Stagno, in prossimità dell’incrocio con l’Arnaccio. Sul posto sono intervenuti i volontari della Svs che hanno prestato soccorso allo scooterista trasportato poi al pronto soccorso in codice giallo. La dinamica è al vaglio dellae forze dell’ordine sopraggiunte sul luogo del sinistro stradale per i rilievi di rito.

Condividi: