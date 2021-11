Stasera esercitazione antiterrorismo della polizia

Esercitazione antiterrorismo definita “per posti di comando" con l’impiego di uomini e mezzi da tempo pianificata a Esselunga d’intesa con la direzione dell’esercizio commerciale

Nella serata del 9 novembre si terrà l’esercitazione antiterrorismo tecnicamente definita “per posti di comando” con l’impiego di uomini e mezzi, da tempo pianificata a Esselunga d’intesa con la direzione dell’esercizio commerciale. L’iniziativa rientra nelle necessarie simulazioni di scenari operativi complessi che consentono di individuare in ambiente simulato possibili criticità in occasione della gestione operativa di eventi terroristici. In un apposito de-breafing, che si terrà nei prossimi giorni convocato dal questore, sarà analizzata tutta la documentazione video- fotografica dell’esercitazione che servirà ad alimentare il processo di autovalutazione e definire le azioni migliorative/correttive. La “Real Life exercise” rappresenta il primo step di pianificazione delle misure di sicurezza in atto, d’intesa con il Prefetto ed il coinvolgimento dei Comandi dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, a tutela dei cittadini per un natale in tutte le sue caratterizzazioni spirituali e di socialità in totale tranquillità. Saranno impiegate sul campo, al fianco delle volanti ordinariamente impiegate nel controllo del territorio, le pattuglie U.O.P.I. della polizia, che dall’ottobre 2018, sono incardinate all’interno dei Reparti Prevenzione Crimine che hanno sede nei capoluoghi di regione. Trattasi di Unità operative di Primo intervento specializzate in interventi particolarmente rischiosi, create per garantire una più incisiva ed efficace attività di analisi e di strategia nel contrasto di eventi di particolare criticità, addestrati in maniera specifica al primo intervento in cui si configuri una minaccia di tipo antiterroristico.