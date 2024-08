Stazione, a fuoco un camper in sosta

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme in pochi minuti. Danneggiate anche altre due auto parcheggiate a fianco del caravan in disuso

A fuoco un camper in sosta in piazza Dante a poche decine di metri di distanza dall’ingresso della stazione ferroviaria di Livorno. L’incendio si è sviluppato intorno alle 10,30 di sabato 17 agosto quando un fumo nero ha destato l’attenzione di alcuni passanti che non hanno esitato così a chiamare i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme in pochi minuti. Danneggiate anche altre due auto parcheggiate a fianco del caravan in disuso utilizzato come rifugio da, come si apprende dalle prime informazioni raccolte sul posto, da una persona senza fissa dimora. Per fortuna non vi sono persone rimaste coinvolte nel rogo e non si registrano feriti.

Nel pomeriggio, intorno alle 15,30, sono terminati i rilievi della Polizia Scientifica nella zona stazione dove nella tarda mattinata di stamani si è verificato un incendio.

La Polizia Municipale coordinerà le operazioni di pulizia che saranno piuttosto complesse e vedranno coinvolti ufficio Ambiente e strade del Comune insieme ad Aamps.

