Stazioni Sicure, arrestato 60enne a bordo di un treno

Nell'ambito dell'operazione regionale, la polizia ferroviaria di Livorno ha controllato un 60enne che da accertamenti è risultato colpito da un provvedimento di arresto per un cumulo di pene: arrestato

Nell’ambito dell’operazione regionale Stazione Sicure, il 15 febbraio la polizia ferroviaria di Livorno nel corso di un controllo a bordo di un treno Intercity ha arrestato un 60enne che da accertamenti effettuati nella banca dati interforze è risultato colpito da un provvedimento di arresto per un cumulo di pene emesso dalla Procura di Napoli per le quali dovrà espiare 4 anni, 5 mesi e 24 giorni di reclusione e pagare una multa di 2.400 € per i reati di riciclaggio e spaccio di lieve entità di sostanze stupefacenti. In totale, in Toscana, la polfer ha controllato 1.419 persone; 2 gli arrestati: 6 gli indagati; 6 le sanzioni amministrative, 2 depositi bagagli controllati e 95 bagagli ispezionati.

