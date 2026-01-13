Sughere, sequestrati 9 cellulari: 3 arrivati con un drone

Alla Casa Circondariale di Livorno delle Sughere è stata portata a termine un’importante operazione di sicurezza interna che ha portato al sequestro di nove telefoni cellulari nascosti e destinati all’uso illecito da parte dei detenuti.

Alcuni dispositivi erano completi di cuffie wireless, cavi e schede Sim, segno di un’organizzazione accurata. Tre telefoni sono stati trovati nell’area del campo sportivo, nascosti dentro un involucro a forma di zolla d’erba, realizzato per mimetizzarsi con il terreno. Secondo quanto emerso, l’oggetto sarebbe stato introdotto dall’esterno tramite un drone dotato di un filo resistente e trasparente lungo circa 30 metri.

Gli altri sei telefoni sono stati scoperti all’interno di una pentola a doppio fondo, spedita tramite pacco. Il contenitore è stato sottoposto a controlli radiografici e, grazie all’attenzione e alla prontezza del personale di servizio, è stato possibile individuare gli oggetti vietati prima che arrivassero ai destinatari.

Sull’operazione è intervenuto il segretario provinciale del Sinappe di Livorno, Agostino Candia, che ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto:

“Si tratta di un’azione esemplare, frutto di una professionalità altissima e del forte senso del dovere che contraddistinguono gli uomini e le donne della polizia penitenziaria. Anche in un periodo complesso come quello natalizio, con organici ridotti e criticità strutturali, la prontezza dimostrata dagli agenti è motivo di grande orgoglio per l’intero Corpo”. Candia ha poi aggiunto: “Ringrazio ogni collega per la dedizione quotidiana, la competenza e lo spirito di sacrificio con cui affronta il servizio. Il loro impegno rappresenta una barriera fondamentale contro ogni tentativo di compromettere la sicurezza dell’istituto”.

