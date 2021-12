Super Green Pass, dal 6 dicembre scattano i controlli

Città suddivisa in 7 itinerari operativi. Il questore: "Saranno impiegate tutte le forze di polizia per il rispetto delle norme anti covid e la prevenzione della criminalità"

“Da lunedì 6 dicembre fuori tutti”. Lo ha detto senza giri di parole il questore Massucci nel corso della riunione convocata dal Prefetto – e alla quale hanno preso parte i rappresentanti delle forze di polizia e in collegamento tutti i sindaci della provincia – per presentare il piano che scatterà in città dall’entrata in vigore, dal 6 dicembre appunto, del super green pass o green pass rafforzato, fino al 15 gennaio 2022. Il “fuori tutti” è riferito al fatto che saranno impiegate tutte le forze di polizia: polizia, carabinieri, finanza e polizia municipale. Il piano messo a punto, nataleCONsicurezza, ha come obiettivo, oltre che quello del rispetto della nuova normativa anti covid, anche quello di prevenire forme di criminalità nelle giornate di maggior afflusso. Previsti controlli a campione lungo 7 itinerari operativi, che poi beninteso vuol dire tutta la città. Saranno anche controlli a terra, nel senso che potrà capitare che al cittadino venga richiesto di esibire il green pass rafforzato alla salita o uscita del mezzo pubblico. Stesso discorso alla stazione ferroviaria. Inoltre saranno effettuati controlli lungo le strade. I 7 itinerari individuati, a copertura di tutta la città, sono: via Grande, Repubblica; via Cairoli, Ricasoli; Mercato Centrale; piazza XX, Fortezza Nuova; Fonti del Corallo; Parco Levante; Porta a Mare.