Suv contro bici nella notte

Due interventi nella notte per la Svs. Il primo in piazza della Repubblica per uno scontro tra suv e bicicletta. Il secondo in via Firenze per una caduta da monopattino

Incidente registrato poco prima delle 3 di giovedì 13 luglio in piazza della Repubblica dove un suv si è andato a scontrare contro una bicicletta. Sul posto è stata chiamata ad intervenire un’ambulanza della Svs i cui volontari hanno prestato le cure del caso a due feriti che per fortuna non hanno riportato lesioni particolarmente rilevanti.

Poco dopo, intorno alle 4, un altro intervento notturno per la Svs i cui volontari, da via San Giovanni, si sono recati in via Firenze per una caduta dal monopattino di una persona che stava andando a lavoro. Anche in questo caso, per fortuna, nessuna grave conseguenza.

Condividi: