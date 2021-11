Svastiche sui pannelli in Borgo: indagano i carabinieri

Alcuni simboli nazisti sono spuntati su di un totem in Borgo Cappuccini e su alcuni cartelloni della manifestazione Straborgo. Sul posto i carabinieri: ascoltati i primi testimoni. Indagini a tutto campo

di Giacomo Niccolini

Mediagallery

Una prima segnalazione è arrivata alle 13,45 di martedì 9 novembre al centralino della centrale operativa della caserma dei carabinieri di viale Mameli. Subito dopo pochi minuti un’altra. Entrambe parlavano chiaro: ci sono delle svastiche su di un pannello e su alcuni cartelloni in Borgo Cappuccini. Così, inviata la pattuglia sul posto, i militari dell’arma hanno potuto verificare di persona: su di un totem in cui sono ritratti i volti dei commercianti di Borgo Cappuccini, installato durante il lockdown, sono state vergate con un pennarello nero, su di ogni viso, un simbolo nazista. Stessa sorte per alcuni cartelloni pubblicitari della recente manifestazione estiva di Straborgo. Svastiche ovunque.

I carabinieri hanno dunque effettuato i rilievi fotografici e le attività di sopralluogo di prassi.

Dal comando dell’Arma fanno sapere che non verrà trascurata alcuna pista. Sono stati ascoltati, nel frattempo, i primi testimoni e le indagini si stanno svolgendo a tutto campo e con tutti i mezzi possibili per risalire il prima possibile, anche grazie alle telecamere in zona, al responsabile per capire quindi le eventuali motivazioni che hanno spinto a questo gesto sconsiderato. Al momento non emergerebbero dunque elementi che fanno ricondurre il gesto a liti tra commercianti o tra commercianti e residenti e quindi tutto farebbe pensare ad un gesto isolato privo di particolare fondamento.