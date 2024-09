Sventa il furto della bicicletta in viale Alfieri

La bicicletta di Monica, che ringraziamo per la disponibilità

Monica, la proprietaria del mezzo, ha urlato e si è avvicinata. "Stavo uscendo dalla camera mortuaria pochi secondi dopo e non l'avrei più visto. Ha rotto il lucchetto e se ne stava andando tranquillamente. Quando gli ho detto che lo avrei denunciato a quel punto se n'è andato"

E’ accaduto ieri mattina in viale Alfieri. Monica, che ringraziamo per la disponibilità, aveva parcheggiato la bicicletta davanti alla camera mortuaria quando uscendo ha notato un uomo vicino ad una bicicletta elettrica uguale alla sua. “Mi sono subito resa conto che poteva essere la mia – spiega – visto che è molto riconoscibile a colpo d’occhio”. Monica ha urlato a quella persona e si è avvicinata. “Lui ha cominciato a dire che non la stava rubando perché era aperta. Ma non è vero, era chiusa. Ha rotto il lucchetto e se ne stava andando tranquillamente. Pochi secondi e non l’avrei più visto. E quando gli ho detto che lo avrei denunciato a quel punto se n’è andato”. Dunque, furto sventato.

