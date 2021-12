Sventato furto da Obi

Il personale dell'antitaccheggio del negozio è riuscito a fermare l'uomo poi denunciato in stato di libertà dalla polizia per tentato furto. Prosegue l'incremento dei controlli della questura durante le festività

Mediagallery

Sventato furto da Obi a Parco Levante. E’ accaduto nella serata del 30 dicembre. Il personale dell’antitaccheggio del negozio è riuscito a fermare un uomo, di Pontedera, classe 75. Sul posto è poi intervenuta una volante della polizia. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per tentato furto. Valore della refurtiva circa 120 euro. La questura ricorda che in occasione delle festività il questore ha disposto l’incremento dei servizi di prevenzione, in particolar modo nelle ore notturne, servizi che vedranno impegnate anche le squadre del reparto mobile di Firenze. Inoltre per la notte di Capodanno è stato messo in campo dalle forze di polizia, con il coordinamento della Prefettura, un piano anti covid.