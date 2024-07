Svs e carabinieri in via Firenze per una aggressione

Medicata sul posto, la donna ha rifiutato il trasporto in pronto soccorso. L'uomo si è dato alla fuga

Intervento dei carabinieri e della Svs in via Firenze, intorno alle 16,30, per una aggressione: una donna italiana avrebbe ricevuto un pugno al volto da parte di un uomo di origine straniera per motivi da chiarire. Medicata sul posto, la donna rifiutato il trasporto in pronto soccorso. L’uomo si è dato alla fuga.

