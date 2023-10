Svs e carabinieri in viale Marconi per un uomo in stato di agitazione

Intervento della Svs e di due pattuglie dei carabinieri in viale Marconi per placare un uomo in stato di agitazione

Intervento della Svs e di due pattuglie dei carabinieri in viale Marconi per placare un uomo in stato di agitazione. La persona è stata trasportata al pronto soccorso per accertamenti.

in aggiornamento

Condividi: