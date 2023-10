Svs e polizia in piazza dei Mille per una lite

Intervento della Svs e due volanti della polizia per una presunta lite in piazza dei Mille. Un 30enne è stato trasportato in ospedale per accertamenti

