Taglia le gomme e danneggia un’auto in sosta: denunciato

Dopo la fase di identificazione, il 30enne senegalese è stato denunciato per danneggiamento aggravato e messo a disposizione dell'Ufficio Immigrazione per le pratiche di espulsione in quanto risultato irregolare sul territorio

Un senegalese di 30 anni è stato denunciato dalla polizia per il reato di danneggiamento aggravato nei confronti di un’auto in sosta. L’uomo è stato notato nei pressi di piazza della Repubblica, intorno alle 22 di sabato 19 febbraio, da alcuni cittadini i quali hanno lanciato l’allarme alla sala operativa della questura chiedendo di intervenire sul posto in quanto una persona si stava aggirando con una pinza in mano tra le auto parcheggiate.

Arrivati sul luogo descritto al telefono gli agenti delle volanti hanno ispezionato la zona e trovato una macchina con le due gomme anteriori bucate e danneggiata in alcune parti della carrozzeria. I poliziotti hanno individuato il presunto responsabile che aveva con sé addosso le pinze con le quali avrebbe danneggiato il veicolo in sosta. Per questo, dopo la fase di identificazione, è stato denunciato e messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per le pratiche di espulsione in quanto risultato irregolare sul territorio.