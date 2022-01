Tagliano la cassaforte con una mola e rubano gioielli

La polizia è intervenuta intorno alle 20,15 di sabato 22 gennaio in seguito alla telefonata dei proprietari che, rincasati intorno all'ora di cena, hanno trovato l'abitazione a soqquadro e la cassaforte tagliata ed aperta

Ancora un furto in appartamento registrato in città. Questa volta i ladri hanno colpito in via Luigi Kossuth in zona Fabbricotti. La polizia è intervenuta intorno alle 20,15 di sabato 22 gennaio in seguito alla telefonata dei proprietari che, rincasati intorno all’ora di cena, hanno trovato l’abitazione a soqquadro e la cassaforte tagliata ed aperta.

All’interno vi erano custoditi alcuni gioielli, dal valore ancora da quantificare, con cui i malviventi sono riusciti a fuggire.

Ai padroni di casa non è rimasto altro che effettuare la denuncia del furto subito. Sul posto è stata chiamata per un sopralluogo anche la polizia scientifica.