Tamponamento a 3: coinvolti un camion, un’auto e un tir

Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Misericordia di via Verdi che ha prestato i soccorsi medico-sanitari all'uomo al volante della vettura rimasto lievemente ferito dopo l'urto

Mediagallery

Incidente stradale nel pomeriggio di giovedì 24 febbraio quando, intorno alle 14,30, si è verificato un tamponamento a tre. Rimasti coinvolti un camion, un’auto e un tir. Secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale giunta sul posto per i rilievi del caso, il camion avrebbe tamponato l’auto guidata da un giovane livornese di circa 30 anni, la quale sarebbe andata ad urtare il retrotreno di un tir. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Misericordia di via Verdi che ha prestato i soccorsi medico-sanitari all’uomo al volante della vettura rimasto lievemente ferito dopo l’urto. Sul luogo del sinistro stradale anche gli uomini del comando provinciale dei vigili del fuoco di via Campania che hanno messo in sicurezza la zona. Traffico a rilento.