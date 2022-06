Tamponamento a catena: 3 feriti

Incidente a Quercianella in via del Littorale dove tre auto si sono scontrate in un tamponamento a catena. Sul posto sono sopraggiunte due ambulanze, una della Misericordia di Montenero con infermiere a bordo, una della Misericordia di Antignano e un’auto medica sempre dalla sede dell’Arciconfratenita di Montenero. Sono stati tre i feriti trasportati al pronto soccorso per accertamenti medici. Traffico a rilento per il tempo necessario di poter soccorrere i feriti.

