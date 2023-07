Tamponamento a catena sulla statale fra San Vincenzo e Venturina: 14 feriti, atterrano Pegaso e Drago

Foto aeree vigili del fuoco

Sul posto i vigili del fuoco di Piombino e Cecina, l'elicottero Drago 71 dei vigili del fuoco e il Pegaso del 118, oltre a 5 ambulanze e 5 volanti della polizia

Tamponamenti a catena intorno alle 12.40 del 29 luglio lungo la SS1 tra il km 240 e 248 in direzione nord tra San Vincenzo e Venturina. Sul posto i vigili del fuoco di Piombino e Cecina, l’elicottero Drago 71 dei vigili del fuoco e il Pegaso del 118, oltre a 5 ambulanze e 5 volanti della polizia.

Le squadre dei vigili del fuoco hanno provveduto ad estrarre i feriti dagli abitacoli dei mezzi coinvolti. Le due carreggiate, nord e sud, sono state momentaneamente chiuse per permettere l’atterraggio dei due elicotteri. Il bilancio è di 14 feriti, di cui 5 ragazzi. Coinvolti un pulmino e tre macchine. Undici i pazienti condotti in ospedale: Pegaso ha trasportato un ragazzo di 17 anni al Careggi e una donna e il figlio in codice rosso al Deu Pisa. La Mike di Venturina ha condotto in codice giallo un ragazzo di 14 anni a Cecina. Gli altri codici minori sono stati condotti a Piombino e Cecina.

