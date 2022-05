Tamponamento al semaforo: allertata la shockroom

Sul posto la Svs da via San Giovanni con medico a bordo. Grave l'uomo a bordo del motorino trasportato in codice rosso al pronto soccorso. Sul posto anche la Misericordia che ha prestato aiuto alla donna al volante la quale ha avuto un malore

Grave incidente registrato nel pomeriggio di giovedì 19 maggio intorno alle 16 in viale Ippolito Niev0 nella corsia direzione Guglia-Ospedale. Un uomo di circa 50 anni a bordo di un motorino è andato a scontrarsi con un’auto ferma al semaforo in attesa di svoltare verso viale Carducci. Sul posto si sono portati i volontari della Svs con un’ambulanza fornita di medico a bordo da via San Giovanni. Sono stati loro a prendersi cura dell’uomo a bordo del mezzo a due ruote per cui è stato necessario allertare la shockroom dell’ospedale di Livorno dove il paziente è arrivato in codice rosso con fratture alle gambe e un importante trauma facciale.

Sul luogo dell’incidente, oltre alla polizia municipale chiamata per veicolare il traffico e per effettuare i rilievi dell’incidente, anche un’ambulanza della Misericordia i cui volontari si sono presi cura della donna al volante la quale, illesa, è stata soccorsa per un malore.