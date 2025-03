Tamponamento in Variante, ferito un 18enne

Tamponamento in Variante, direzione Nord, avvenuto la mattina di venerdì 21 marzo intorno alle 8. Sul posto la Misericordia di Livorno che ha soccorso i feriti. In particolar modo un ragazzo di 18 anno rimasto incastrato nell’abitacolo e poi trasportato per le cure del caso al pronto soccorso di Livorno. Traffico ko per circa un’ora, il tempo necessario per ripristinare la corretta viabilità in seguito alle operazioni di soccorso.

