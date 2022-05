Tamponamento tra un mezzo Aamps e un’auto: soccorsi mamma e figlio di un anno e mezzo

Tamponamento tra un mezzo Aamps e un’utilitaria all’incrocio tra via di Salviano, via Lorenzini avvenuto la mattina di sabato 30 aprile intorno alle 10.

Sul posto si sono precipitate due ambulanze della Svs Pubblica Assistenza (una da Ardenza ed una da via San Giovanni) per soccorrere la conducente e il figlio piccolo di un anno e mezzo seduto e assicurato nell’apposito seggiolino, e l’operatore del mezzo pesante che stava viaggiando lato passeggero. Le condizioni di salute di tutti per fortuna non sarebbero preoccupanti.