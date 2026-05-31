Tamponati in scooter nella notte, l’auto non si ferma
Incidente nella notte tra sabato 30 e domenica 31 maggio in zona via San Giovanni. Intorno alle 2.45 uno scooter Yamaha Xenter con a bordo due ragazzi è stato tamponato da una Fiat Panda bianca che, dopo l'urto, si è allontanata senza fermarsi
Incidente nella notte tra sabato 30 e domenica 31 maggio in zona via San Giovanni. Intorno alle 2.45 uno scooter Yamaha Xenter con a bordo due ragazzi è stato tamponato da una Fiat Panda bianca che, dopo l’urto, si è allontanata senza fermarsi. I due giovani, come segnalato dalla famiglia alla redazione, sono rimasti feriti e avrebbero riportato lesioni con una prognosi di oltre 30 giorni.
Sul posto erano presenti alcuni testimoni che hanno assistito all’accaduto, ma nessuno è riuscito ad annotare il numero di targa dell’auto. Per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e risalire al veicolo coinvolto potrebbero risultare determinanti le immagini delle telecamere presenti in via San Giovanni e lungo piazza Italo Piccini. Sono in corso gli accertamenti per identificare la Panda bianca e il conducente che si trovava alla guida al momento dell’incidente. Chiunque abbia informazioni utili sull’accaduto può rivolgersi alle forze dell’ordine.
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