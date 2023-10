Tenta di derubare un viaggiatore, arrestata per rapina e lesioni

Non riuscendo a sfilare la borsa ha iniziato a colpirlo con calci e pugni e con la cintura che era riuscita a sfilargli per poi fuggire senza la refurtiva. Arrestata dalla Polfer a Livorno

Nella serata del 29 settembre, a Livorno, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno eseguito una misura cautelare di custodia in carcere a carico di una donna di 41 anni di origine marocchina resasi responsabile di tentata rapina e lesioni personali, commessa alla stazione ferroviaria di Pisa Centrale il 25 luglio 2022. L’arrestata, insieme ad un amica, tentava di asportare ad un viaggiatore la borsa che portava a tracolla e, non riuscendoci, iniziava a colpirlo con calci e pugni e con la cintura che era riuscita a sfilargli per poi fuggire senza la refurtiva. L’uomo venne accompagnato in ospedale e giudicato guaribile in 10 giorni. Le indagini effettuate dagli investigatori della Polfer hanno permesso di ricostruire i fatti e di individuare le autrici dei fatti descritti, permettendo così di trarre in arresto una delle due responsabili.

