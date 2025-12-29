Tenta di far saltare il distributore di sigarette con un petardo: denunciato 20enne

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, ha provato a rubare l’incasso di una tabaccheria del centro. Il mezzo usato per la fuga è risultato rubato ed è stato sequestrato dai carabinieri

Ha provato a far saltare il distributore automatico di sigarette utilizzando un petardo, ma il colpo è fallito e per lui è scattata la denuncia. Un 20enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno per tentato furto e ricettazione.

L’episodio si inserisce nell’ambito dei controlli rafforzati sul territorio disposti in questo periodo festivo, in linea con le direttive della Prefettura. Secondo quanto ricostruito dai militari, il giovane avrebbe cercato di appropriarsi del denaro contante contenuto nel distributore automatico di una tabaccheria del centro cittadino, utilizzando un petardo per forzarne l’apertura. Il tentativo, però, non è andato a buon fine.

Dopo il fallito colpo, il 20enne si è allontanato rapidamente a bordo di un motociclo. Le ricerche avviate immediatamente dai carabinieri hanno consentito di individuare il mezzo utilizzato per la fuga. Dagli accertamenti successivi è emerso che il motociclo era stato rubato: per questo è stato sequestrato e verrà riconsegnato al legittimo proprietario.

Al termine degli accertamenti, il giovane è stato denunciato all’Autorità giudiziaria di Livorno per tentato furto e ricettazione.

