Tenta di forzare la finestra del bar ma scatta l’allarme: ladro in fuga

Esasperato il titolare: "Tra questo bar e il Dollino saranno dieci i furti, o tentativi di furto, che ho subito nel giro di un anno e mezzo"

di Giacomo Niccolini

Ha provato a forzare la paratia di legno a protezione della vetrata-finestra del bar Caffetteria Piazza Grande ma l’allarme spara-fumo lo ha messo in fuga in pochi istanti. E’ accaduto nella notte tra mercoledì 20 e giovedì 21 aprile quando un ladro, ripreso dalle telecamere di sicurezza di cui è fornito il bar, ha tentato di entrare all’interno del locale. “Tra il bar in piazza Grande e il Dollino – spiega il titolare di entrambi i locali, Maurizio Lena, contattato telefonicamente da QuiLivorno.it – Sarà circa il decimo furto, o tentato furto, che subisco nel giro di un anno e mezzo. Questa volta, per fortuna, anche i danni non sono stati molti. Di solito invece sono più i soldi che paghiamo per riparare quanto spaccato che i pochi spiccioli che riescono a rubare. Il problema è che qui, piazza Grande e dintorni, la notte succede spesso qualche evento indesiderato. Se non tocca a noi tocca ad altri locali nelle vicinanze. Siamo davvero esasperati, troppi furti e troppi danni ad onesti cittadini che chiedono solo di poter lavorare”. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per il sopralluogo di furto, invitando il titolare a sporgere relativa denuncia.