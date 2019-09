Tenta di rapinare tabaccheria: arrestato

Ha tentato di rapinare la tabaccheria di Borgo dei Cappuccini: arrestato 48enne dai carabinieri

Mediagallery

Ha tentato di rapinare la tabaccheria di Borgo dei Cappuccini con un coltello in pugno. È con questa accusa che è stato arrestato il 14 settembre dai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Livorno, un 48enne di origine siciliana da anni nella cittadina labronica. Erano da poco trascorse le 8 quando ha fatto ingresso all’interno dell’esercizio commerciale e, armato di un coltello, ha intimato alla cassiera di farsi consegnare il denaro. In quel momento però, alcuni avventori presenti, visto quanto accadeva, hanno cercato di farlo desistere chiedendo al contempo l’immediato intervento dei carabinieri. In pochi minuti è intervenuta prontamente una gazzella dell’Arma. I militari hanno disarmato e immobilizzato l’uomo. Il 48enne è stato dichiarato in arresto per rapina aggravata dall’uso di un’arma e rinchiuso nel carcere cittadino delle “Sughere” in attesa della convalida del provvedimento.