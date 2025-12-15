Tenta di rubare 500 euro di merce e paga solo una bottiglia: arrestato
A Livorno, i carabinieri hanno arrestato un 40enne durante un controllo al supermercato di Ardenza. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, era stato notato mentre riempiva il carrello di prodotti di valore per un totale di circa 500 euro, tentando poi di uscire pagando solo una bottiglia d’acqua.
Grazie all’intervento immediato dei militari, alla collaborazione dei testimoni e alle immagini delle telecamere di sicurezza, l’uomo è stato fermato e la merce restituita al supermercato. Dopo le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, in attesa del processo.
Rimangono sempre validi i principi di presunzione di innocenza: la vicenda è ancora in fase di indagine e l’uomo è considerato innocente fino a sentenza definitiva.
