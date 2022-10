Tenta di rubare la borsa in un locale

Foro fornita dall'Arma con il comunicato

Grazie al senso civico degli amici della vittima i carabinieri sono riusciti ad individuare e fermare la donna: era alla guida di un motorino rubato. Denunciata per tentato furto e ricettazione

Una donna di 35 anni è entrata in un locale in zona Barriera Garibaldi e, approfittando di un momento di distrazione di una cliente, ha tentato di rubarle la borsa salvo dover desistere per l’intervento della vittima che si era accorta del movimento sospetto. Vistasi scoperta, si legge nel comunicato, la donna si è data alla fuga ma la vittima ha richiesto comunque l’intervento dei carabinieri che sono così giunti prontamente per raccogliere la descrizione della malvivente. Proprio grazie ai particolari descritti dalla vittima e dai suoi amici, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile sono riusciti a individuare e fermare la donna tra il quartiere Picchianti e Stagno. Sottoposta a controllo la 35enne è stata sorpresa alla guida di un motorino rubato il mese scorso. La donna è stata denunciata a piede libero perché gravemente indiziata di tentato furto e ricettazione. Grazie al senso civico e alla collaborazione del gruppo di giovani livornesi ed al conseguente pronto intervento dei carabinieri, il motorino rubato è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario.

