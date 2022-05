Tenta di rubare oltre 500 euro di prodotti di bellezza

Denunciata dai carabinieri per tentato furto una venticinquenne di origine straniera. Il personale addetto alla sicurezza del superstore ha chiamato l'Arma impedendo alla donna di allontanarsi

Nel primo pomeriggio del 23 maggio i carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Livorno hanno denunciato per il reato di tentato furto una venticinquenne di origine straniera che aveva provato a sottrarre diversi prodotti all’interno di Esselunga (profumi, prodotti per la bellezza e la pulizia della persona), per un totale di circa 550 euro, che ha occultato all’interno di due borse. Il personale addetto alla sicurezza del superstore ha monitorato attentamente la situazione, impedendo alla donna di allontanarsi e richiedendo il tempestivo intervento dei militari dell’Arma. La refurtiva è stata prontamente restituita a Esselunga.