Tenta di rubare portafogli e cellulare, denunciato per tentata rapina

La vittima è stata avvicinata in zona Porta a Terra da un soggetto, verosimilmente straniero, che dopo essersi dileguato è stato rintracciato dai carabinieri grazie alle testimonianze raccolte sul posto

I carabinieri della Stazione di Livorno Centro hanno denunciato in stato di libertà un 34enne africano poiché gravemente indiziato di tentata rapina. Secondo la ricostruzione dei militari intervenuti a Porta a Terra la vittima è stata avvicinata da un soggetto verosimilmente straniero il quale dopo aver strattonato l’uomo lo ha minacciato intimandogli di consegnare il portafogli e il telefono cellulare. La vittima è riuscita a divincolarsi e il presunto responsabile desisteva dal suo intento dileguandosi per le vie adiacenti. In quel frangente, tramite il 112 NUE, sono stati allertati i carabinieri che hanno immediatamente raccolto le testimonianze e ricostruito la dinamica dei fatti identificando il malvivente, noto per essersi reso responsabile di analoghi reati, denunciandolo. Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, le stesse sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

