Tenta di rubare tre binocoli

Denunciato dai carabinieri per tentato furto un quarantatreenne di origine straniera. Il personale addetto alla sicurezza è riuscito a fermare l'uomo in tempo prima che uscisse dal negozio

Nel pomeriggio del 23 maggio i carabinieri della Stazione di Ardenza hanno denunciato per il reato di tentato furto un quarantatreenne di origine straniera che aveva provato a rubare tre binocoli in esposizione da Decathlon. Il personale addetto alla sicurezza è riuscito a fermare l’uomo in tempo prima che uscisse dal negozio, contattando repentinamente i carabinieri del comando di Ardenza. Gli uomini dell’Arma, espletate le formalità di rito, hanno provveduto a restituire immediatamente la refurtiva al negozio.